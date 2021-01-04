كوريا الجنوبية ترسل وحدة مكافحة القرصنة للخليج بسبب احتجاز إيران لناقلة نفط

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن سول أرسلت وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج؛ بسبب احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج ، في وقت يشهد توترا بين طهران وسول بشأن أموال إيرانية مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأكدت سول احتجاز السلطات الإيرانية ناقلة كيماويات كورية جنوبية في المياه قبالة سلطنة عمان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.