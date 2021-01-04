كوريا الجنوبية ترسل وحدة مكافحة القرصنة للخليج بسبب احتجاز إيران لناقلة نفط

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن سول أرسلت وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج؛ بسبب احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج ، في وقت يشهد توترا بين طهران وسول بشأن أموال إيرانية مجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.
وأكدت سول احتجاز السلطات الإيرانية ناقلة كيماويات كورية جنوبية في المياه قبالة سلطنة عمان، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.
وقالت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية ، بما في ذلك التلفزيون الرسمي الإيراني ، إن بحرية الحرس الثوري استولت على السفينة لتلويثها الخليج بمواد كيميائية.
ونشرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية صورا تظهر ما وصفته بزوارق الحرس السريع التي ترافق الناقلة هانكوك كيمي التي قالت إنها تحمل 7200 طن من الإيثانول.
وأضافت أن أفراد طاقم السفينة احتجزوا ومن بينهم مواطنون من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وفيتنام وميانمار.
وتابعت أن الناقلة محتجزة في مدينة بندر عباس الساحلية الإيرانية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن طاقم السفينة كان يضم 20 من أفراد الطاقم.
وقالت المتحدثة ريبيكا ريباريتش ردا على استفسار من رويترز إن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين كان على علم بالموقف ويراقب الوضع.
ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على الحادث الذي يأتي قبل زيارة مرتقبة لنائب وزير خارجية كوريا الجنوبية لطهران.
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