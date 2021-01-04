استهداف رتل عسكري تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في العراق

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق سامراء في العراق.

وقالت القناة نقلًا عن مصدر أمني، إن "عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق سامراء دون إصابات، فقط أضرار".

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل حول الحادث.

يأتي ذلك تزامنًا مع اشتعال تصريحات التهديد بين الولايات المتحدة وإيران، في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.