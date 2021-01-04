اليونان: تركيا تعهدت بوقف التنقيب شرق المتوسط

تلقت اليونان تعهدات من تركيا، بالكف عن التنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة "كاثيمرني" اليونانية، أن أثينا حصلت على تأكيدات بأن أنقرة ستوقف التنقيب عن الغاز والنفط وغيرها من الإجراءات التي تتعدى على السيادة اليونانية في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة.
وتنتظر اليونان من تركيا اتخاذ الخطوة الأولى للتهدئة، وسط استعداد البلدين لاستئناف المحادثات الاستكشافية.
ورغم تلك التأكيدات، من المتوقع أن تظل سفينة المسح الزلزالي التركية "عروج ريس" في المياه خلال الأسابيع المقبلة، وسط مخاوف يونانية من محاولات أنقرة للمساس بسيادة جزر البحر المتوسط وبحر إيجة.
وتعتقد آثينا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيختار في النهاية طريق الدبلوماسية، خاصة بعد وصول الرئيس المنتخب جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة، واحتمال فرض عقوبات أوروبية على أنقرة خلال قمة المجلس الأوروبي في مارس المقبل.
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