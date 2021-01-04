شاهد.. إخلاء مول تجاري في نيويورك بعد العثور على سيارة مليئة بالمتفجرات

أفاد موقع "نيويورك ديلي نيوز" الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين، بأن مولًا تجاريًا في ولاية نيويورك تم إخلائه بالكامل، عقب العثور على سيارة من صناعة شركة "تيسلا" مليئة باسطوانات مادة البروبان القابلة للانفجار في جراج السيارات الخاص بالمول التجاري.
وبحسب الموقع، وصلت الشرطة إلى المول التجاري، وتم تطويق المكان بالكامل، وسط شكوك بتوصيل بطارية السيارة بالاسطوانات القابلة للانفجار.
وشوهدت لقطات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارة إسعاف تصل إلى المول التجاري، رغم عدم ورود تقارير حتى الآن عن إصابة أي شخص.
وقال حساب خدمة إطفاء الحرائق في نيويورك على موقع "تويتر" إن إخلاء المول التجاري مرتبط بمركبة تحتوي على متفجرات.
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