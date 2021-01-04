الاستعلام عن موافقة طلب مساعدة شخصية من الديوان الملكي برقم الهوية الوطنية

الاستعلام عن معاملة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي يعد من الاستعلامات الضرورية والهامة التي يستعلم عنها العديد من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الديوان الملكي خدماته المختلفة للمواطنين الذين يعانون من بعض المشاكل الشخصية والعمل علي إيجاد وتوفير حلول لمشاكل المواطنين، حيث يعمل الديوان الملكي علي حل مشاكل المواطنين بتوجيهات وتوصيات من ملك المملكة العربية السعودية، والعمل علي تقديم الخدمات بأقصى سرعة ودون وجود أي وسطاء لحلها، وحرصاً علي تنفيذ تعلميات خادم الحرمين الشريفين تم توفير موقع إلكتروني خاص للاستعلام عن معاملة شخصية في الديوان الملكي من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بكل مواطن أو برقم الطلب الذي تم تقديمه إلى الديوان الملكي.

طلبات وخدمات معروضة علي الديوان الملكي

الديوان الملكي من الهيئات الخدمية التي تهتم بخدمات المواطنين والعمل علي استقبال جميع الطلبات التي يعاني منها كل مواطن وينتظر دور القيادة السعودية علي حل هذه المشاكل، في حالة توافر المستندات والمعلومات الكافية لحل الطلبات التي يتم تقديمها إلي هيئة الديوان الملكي، ومن الطلبات التي يتم تقديمها:

تقديم طلب مساعدة لإسقاط قروض بنك التسليف لعدم القدرة المادية علي سدادها.

تقديم طلب سداد بعض الديون المالية التي يقع بها بعض المواطنين نتيجة أزمات مالية مختلفة.

تقديم طلب للحصول علي منحة أرض لعدم وجود مأوى مناسب للمواطن.

تقديم طلب علاج بالخارج لعدم القدرة علي السفر وذلك لأصحاب الأمراض المزمنة.

تقديم طلب خاص بشكوي عاجلة لأغراض شخصية متنوعة.

إرسال طلبات بخصوص أحكام قضائية.

الاستعلام عن معاملة طلب شخصي من الديوان الملكي

يستطيع جميع المواطنين الذين قد تقدموا بطلب شخصي للحصول علي مساعدة من الديوان الملكي، أن يقوموا بالاستعلام عن حالة الطلب ومعرفة مدي الموافقة علي الطلب أو رفضه، ويتم الاستعلام عن طلب مساعدة من الديوان الملكي كالتالي:

الدخول علي بوابة الاستعلام الإلكترونية التابعة للديوان الملكي: تواصل الديوان.

الدخول من خلال تسجيل مستخدم جديد بالموقع عبر الاسم ورمز المرور.

الدخول علي الاستعلام الإلكتروني لخدمات المواطنين.

إدخال رقم الهوية الوطنية، والضغط علي عرض تفاصيل الطلب.

إرسال طلب مساعدة عبر عنوان بريد الديوان الملكي

خدمات الديوان الملكي السعودي متاح إرسالها عبر عنوان بريد تابع لخدمات الديوان الملكي وهو الهدأ 7636 الرياض 12911 المملكة العربية السعودية، ويعد هذا العنوان عنواناً رسمياً لجميع الطلبات الشخصية التي يمكن إرسالها سواء كان طلب مساعدة مالية أو طلب علاج أو طلب لمنحة أرض.

أرقام التواصل مع خدمة عملاء الديوان الملكي

قدم الديوان الملكي خدمة اَخري لمواطنيها والذين لديهم رغبه في الاستفسار عن أي شئ بخصوص المنح والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي, حيث وفر الديوان الملكي عددت طرق للتواصل معه, حيث يمكنك التواصل مع الديوان الملكي عن طريق الأرقام المتاحة لهم وهي 8004000000 أو,920030003, أو يمكنك زيارة الموقع الخاص بالديوان الملكي.