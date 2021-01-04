تردد قنوات نايلسات الجديدة 2021 .. تنزيل جميع إحداثيات القنوات على التردد الجديد باقل مجهود

تردد قنوات نايلسات الجديدة التي تغيرت أغلب إحداثياتها ابتداء من يناير 2021، حيث أعلنت عدد من القنوات تغيير إحداثيات التردد الخاص بها إلى تردد جديد، وقد بدا البحث عن كيفية تنزيلها على أجهزة الاستقبال بينما نقوم بعرض تردد يمكن من خلاله تنزيل جميع القنوات الجديدة بشكل أتوماتيك على جهاز الرسيفر بدون تنزيل القنوات بشكل متتالي، كما نساعد في حل مشاكل وصعوبات تواجه المستخدم عند تنزيل أي قناة.

إحداثيات القنوات الجديدةتردد قنوات نايلسات

في ديسمبر الماضي أعلنت عدد من القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات تغيير ترددها القديم لآخر جديد وان البث القديم سيتوقف في الأول من يناير، وفي بداية هذا العام ارتفع البحث عن القنوات بعد توقف البث القديم لها، ومن القنوات التي أعلنت تغيير ترددها: مجموعة قنوات النهار ومجموعة قنوات صدى البلد وقناة Ten وقنوات سي بي سي وغيرها.

التردد الإحداثيات 12015 استقطاب راسي – ترميز 27500 – تصحيح 5/6 11747 استقطاب رأسي – معامل الترميز 27500 – معامل التصحيح 5/6

يبدا تنزيل القنوات بفتح قائمة القنوات Menue. يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور. يتم فتح تنزيل القنوات بشكل يدوي. يبدا المستخدم بتنزيل القنوات واختيار الاستقطاب والترميز ثم يبدا بالضغط على “بحث”. يتم تنزيل جميع القنوات الجديدة على جهاز الاستقبال. يجب أن يتأكد المستخدم من عدم حذف القنوات القديمة. وتكون الخطوة التالية بوضع القنوات المفضلة في قائمة “المفضلة.

كيفية تنزيل الترددات على جها الاستقبالحل لعدد من المشاكل التي تواجه المستخدم

في البداية مع تنزيل القنوات قد يصعب على المستخدم ضبط الاحداثيات لها مع عدم وجود إشارة في جهاز الرسيفر، ونقوم بعرض أسباب عدم عمل جهاز الاستقبال بشكل صحيح: