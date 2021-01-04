موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442 في السعودية شهر جمادي الأول

يعد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442 هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي وهذا لرغبتهم في معرفة إجابة تساؤل متى ينزل راتب الضمان وهل سيكون هناك أي تأخير في عملية صرف الراتب لهذا العام أم أن الجهات المسؤولة ستقوم بإيداع راتب الضمان الاجتماعي لكل المستفيدين منه في التوقيت المحدد بدون أي تأخير على الإطلاق.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442

كشفت الجهات المسؤولة عن صرف مستحقات الضمان الاجتماعي عن مواعيد صرف راتب شهر جمادي الأول لكل المواطنين المستفيدين به في المملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن عمليات الصرف سوف تتم في الموعد المحدد مسبٌقًا بدون أي تأخير على الإطلاق، وذلك حرصًا من وزارة التنمية الاجتماعية على مساعدة المواطنين المستفيدين من الضمان خلال الفترة الحالية.

وقد جاء موعد صرف الدفعة الجديدة من راتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية على هذا النحو التالي:

تبدأ عمليات صرف راتب الضمان بالمملكة العربية السعودية خلال شهر جمادي الأول، في يوم الخميس 1442/06/01هـ الموافق 2021/01/14 م.

خطوات تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هناك بعض الخطوات التي يتوجب على المواطن القيام بها قبل التساؤل عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1442، حيث أن الوزارة لن تقوم بصرف الراتب لأي شخص لم يقوم بتحديث بياناته بصورة دورية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وقد جاءت طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية على هذا النحو التالي: