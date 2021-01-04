استئناف جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية الدولية دخول وخروج للمملكة

بعد الإعلان عن ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا أعلنت العديد من الدول عن إغلاقها مطاراتها، وأعلنت المملكة العربية السعودية في يوم الأحد الموافق 3 من شهر يناير عن انتهاء تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، وذلك من خلال قرار تم صدوره في صباح اليوم سواء السفر البري أو البحري، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد قام أحد المسئولين في وزارة الداخلية بتوجيه تصريح يضم إلحاقاً البيانين الصادرين في 5/5/1442 هجرية الموافق 20/12/2020 ميلادية وفي 12/5/1442 الموافق 27/12/2020 بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات.

اشتراطات الدخول للمملكة :

تم إصدار عدداً من القرارات الأخيرة في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن موجة ثانية أقوى وأشد الجائحة كورونا، ويعد هذا النوع من أشد الأنواع من فيروس كورونا التي واجهتها العالم والعديد من الدول، فقد تم صدور قرار تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 5/5/1442 الموافق 20/12/2020 وتم تمديدها أسبوعاً آخر ينتهي في 19/5/1442 الموافق 3/1/2021 وأن يكون ذلك اعتباراً من الساعة 11 صباحاً يوم الأحد 3/1/2021 مع مراعاة ما يلي:

1- أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطاً بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوم خارج الدولة إلى المملكة مع إجراء فحص pcr بعد إنقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

2- أن يتم حجز المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (1) أعلاه في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يوم مع إجراء فحصين بتقنية pcr الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة والثاني قبل انتهاء الحجر الصحي في اليوم الثالث عشر.

إجراءات الحجر المنزلي:

وقامت المملكة العربية السعودية بفرض إجراءات مشددة على كافة القادمين من الدول التي تم تسجيل حالات من سلالة فيروس كورونا المتحور، حيث تشمل الإجراءات حجز كافة الأشخاص القادمين في منازلهم وتحت المراقبة لمدة 7 أيام مع إجراء فحص تقنية pcr وذلك قبل انتهاء مدة الحجز في اليوم السادس، أما فيما يتعلق ببقية الدول التي يتم العمل بالإجراءات المتبعة والتي تمت الإشارة إليها في التصريح، وهي تقتصر على الحجر المنزلي لمدة (7) أيام أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام مع إجراء فحص مخبري تقنية pcr..