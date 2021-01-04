كيف يمكنك الإستعلام عن الصندوق العقاري بالسجل المدني هنا كل التفاصيل

الصندوق العقاري في السجل المدني هو عبارة عن صندوق يقدم خدمات للمواطنين من ضمن هذه الخدمات، الخدمات الخاصة بالتمويل العقاري، والخدمات الحكومية، والخدمات العامة، وخدمات تمويل المؤسسات، وخدمات الموظفين ووزارة الإسكان، والعديد من الوزارات الأخرى، ويقدم هذا الصندوق للمواطنين عن طريق السجل المدني أو موقع الوزارة، إما زيارة الموقع الخاص بهم وعند الدخول إلى موقع الوزارة سوف يظهر له جميع الخدمات والمعلومات التي ترتبط بالصندوق العقاري.

تعرف على الصندوق العقاري:

أصدر أمر ملكي بشأن تأسيس الصندوق العقاري، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الصندوق هو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وأيضا تمويل المشروعات التي تحتاج للتمويل المالي، ويسعى الصندوق لتقدم المملكة، كما يعمل على توفير المبالغ المالية التي يحتاجها العملاء لإقامة مشروعات سكنية جديدة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارة الإسكان وزارة التخطيط السعودية، وقد أصدر هذا المرسوم الملكي في عام 1974 ميلاديا، فكان الهدف الأساسي للصندوق هو التمويل المالي وعدم انتظار أي ربح مالي مقابل هذا التمويل.

يقوم هذا الصندوق على تشجيع المواطنين في الإستثمار وخاصة في المجمعات السكنية والوقوف بجانبهم ماليا، لتكبير هذه الاستثمارات، ولذلك يقوم الصندوق بأخذ الوحدات السكنية التي سبقت بنائها من قبل الوزارة، ثم يعود بعد ذلك لتوزيعها على المواطنين من المركز الرئيسي للصندوق الموجود في منطقة الرياض، والكثير من الفروع الأخرى الموجودة داخل المملكة في جميع انحائها، ويمكن للمواطنين التقديم على هذه الوحدات السكنية عبر البريد الإلكتروني، وذلك يوفر الوقت والمجهود للمواطنين، ويمكن للمواطن تتبع الطلب الذي يقدمه للحصول على الوحدة السكنية من خلال تتبع الموقع الخاص بهم.

الدخول أولا إلى المنصة الخاصة بصندوق التنمية العقاري.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول عبر الموقع.

يقوم المواطن بكتابة الإسم الخاص به وكلمة المرور ثم التأكيد والضغط على تم.

وبعد ذلك يتم اختيار خدمة المواطنين لتظهر أمامه بعض الخيارات، ويختار من خلالها معرفة دوره.

وهنا يطلب منه الموقع إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية ثم بعد ذلك عمل بحث عن الصندوق العقاري وإضافة لذلك فقد تم وضع رقم للإتصال السريع للتعرف على ما حدث بشأن الطلب المقدم من المواطن، وهذا الرقم هو 199088.

طريقة البحث عن الصندوق العقاري برقم الهوية:كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم السجل:

لكي نقوم بالاستعلام عن قرض صندوق التنميه العقاري برقم السجل سوف نتبع بعض الخطوات الهامة والبسيطة وهي:

أولا الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التنمية العقاري.

بعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك نقوم بالبحث عن خدمة الاستعلامات من أعلى الصفحة.

سوف تظهر خانة نقوم بكتابة رقم السجل المدني بها، ثم نقوم بالضغط على استعلام.

يقوم العميل بتقديم طلب يتضمن جميع معلوماته الشخصية من الإسم والوظيفة والعمر والمنطقة السكنية الموجود بها.

إحضار الهوية الوطنية للمواطن.

يقوم المواطن بتقديم الأوراق التي تفيد عن المشروع المتقدم لتمويله، ويمكنه إرفاق صور خاصة بالمشروع مع هذه الأوراق .

على المواطن تقديم الأوراق التي تثبت أي ممتلكات يمتلكها في هذه المناطق أو أي منطقة داخل المملكة.

وقد يعرض المواطن نفسه للمسائلة القانونية عند إثبات أن المعلومات التي قدمها غير صحيحة لذا فإن الصندوق يرجوا من المواطنين التأكد من كل المعلومات، وأن تكون معلومات صحيحة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

تعرف على أهم شروط الحصول على التمويل من الصندوق العقاري: