ما مدى التزام المصريين بارتداء الكمامات الواقية؟

شهد الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية حملات مكثفة لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس كورونا، مع بدء تحصيل الغرامات الفورية الأحد، وهي الحملات التي تتشارك فيها الداخلية وعدة أجهزة ومؤسسات بالدولة، بعد أن تم تفعيل الضبطية القضائية بشكل رسمي لموظفي 21 وزارة وسبع جهات رسمية أخرى.

تهدف تلك الحملات لضبط مخالفي إجراءات مواجهة كورونا، وتحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة 50 جنيهاً لمخالفي ارتداء الكمامة الواقية، و150 جنيهاً في حالة عدم التصالح، فضلا عن الحبس والغرامة لمخالفي مواعيد غلق المحال التجارية.

وسلط بيان صادر عن الداخلية المصرية، الاثنين، الضوء على مدى التزام المصريين بالقرارات الصادرة مؤخرا عن مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وانتشار الفيروس كورونا، لا سيما لجهة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، فضلاً عن ارتداء الكمامات الواقية بالمواصلات العامة.

مخالفات

كشف البيان عن ضبط 20907 شخصا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، فضلاً عن ضبط 247 قضية مخالفة لقرار منع تداول النرجيلة (الشيشة)، وتحرير 704 مخالفة لقرارات الغلق خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة المصرية للحد من انتشار كورونا للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ19715 شخصاً مخالفاً لقرار ارتداء الكمامة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 1192 آخرين لعدم سداد الغرامة المقررة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. وأكدت الداخلية المصرية استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

متابعة المحافظات

وفي السياق، كشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، عن أنه خلال الفترة منذ أول ديسمبر 2020 وحتى الثالث من يناير 2021 تم ضبط 16007 مخالفة فيما يتعلق بمواعيد الغلق، تصدرت المقاهي العدد الأكبر منها، ثم المحال ثم الورش والمطاعم والأسواق.

وأفاد بأنه على مدار الساعات الماضية (منذ تطبيق قرار فرض الغرامات الفورية على مخالفي القرارات الاحترازية بداية من يوم الأحد)، هناك متابعة مستمرة من المحافظين ورؤساء المدن والأحياء على مستوى المواقف العامة، سواء الداخلية أو المواقف بين المحافظات ووسائل النقل كافة، وتشديد للإجراءات للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامة، مردفاً: "منذ أمس وحتى اليوم تسير الأمور بشكل جيد، والهدف من تلك الإجراءات هو الحد من انتشار فيروس كورونا".

وأفاد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بأن هناك متابعة دورية لمواعيد الغلق والفتح بالنسبة للمنشآت التجارية، وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية، فضلاً عن متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس.