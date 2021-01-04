كوريا الجنوبية ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز بعد احتجاز إيران إحدى سفنها

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن الحكومة طالبت بالإفراج المبكر عن الناقلة كوريا كيمى، ونقلت عن متحدث للخارجية أن 5 كوريين من بين طاقم السفينة البالغ 20 فردا.
وأوضحت أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت إرسال السفينة تشوى يونج من وحدة تشونجاى لمكافحة القرصنة العاملة جنوب ميناء مسقط، ومن المقرر أن تصل غدا الثلاثاء.
ونقلت عن مسؤول بشركة "دى إم شيبينج"، المالكة للناقلة أن الحرس الثورى الإيرانى كان على اتصال بناقلة النفط الكورية الجنوبية فى المياه الدولية، وأنها لم تتسبب فى تلوث البيئة.
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