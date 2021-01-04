النمسا: رصد عدة حالات من سلالة فيروس كورونا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنشوبير، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن اللقاحات قادرة على التعامل مع السلالة الجديدة، حيث أنه لا يوجد دولة فى العالم لا توجد بها هذه السلالة"، مشيرًا إلى أن السلالة الجديدة أسرع فى الانتشار وأكثر خطورة على الأطفال، ولكن إجراءات الوقاية العادية خاصة ارتداء الكمامات يمكن أن تحمى من الإصابة بها.

من جهتها، قالت أستاذة علم الفيروسات إليزابيث بوشهامر ستوكل، إن السلالة وصلت عن طريق أشخاص قدموا من بريطانيا وجنوب أفريقيا.