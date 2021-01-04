انقسامات داخل البنتاجون .. وترامب يلغي قرار وزير دفاعه

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وجَه وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميللر لأن يأمر حاملة طائرات بالعودة إلى الشرق الأوسط، بعد اجتماع في البيت الأبيض الأحد.

وأضافت أن ترامب بذلك تراجع عن أمر ميلر الأسبوع الماضي بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس نيميتز خارج المنطقة، وذلك بشكل جزئي لإرسال إشارة تهدئة إلى إيران، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤول في "البنتاجون" إن فكرة ميللر عن خفض التصعيد لم يتم تبنيها كسياسة رسمية معتمدة. وقالت عدة مصادر إن الأمر فاجأ كبار القادة، حيث أرادت القيادة المركزية الأمريكية بقاء حاملة الطائرات في المنطقة بسبب سياسة الردع الإيرانية.

ويوم الأحد، أعلن ميللر أن حاملة الطائرات نيميتز ستبقى في مكانها بسبب التهديدات الإيرانية المزعومة "ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين".

وقال ميللر، في بيان إنه "أمر حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتيني"، مضيفا أن الحاملة "ستبقى في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأسبوع الماضي، أنه كانت هناك رسائل متضاربة تعكس الانقسامات داخل البنتاغون حول مستوى التهديد الحالي من إيران.