الـ 48 ساعة المقبلة تشكل ملامح رئاسته.. بايدن يواجه أصعب اختبارين قبل أيام من تولي السلطة

يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختبارين صعبين الأسبوع الجاري سيشكلان ملامح الأيام الأولى لفترة رئاسته والتي ستبدأ في 20 يناير الجاري.

وتجري انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ في جورجيا يوم الثلاثاء، بينما في اليوم التالي سيشهد الكونجرس تسجيل نتائج الهيئة الانتخابية من الانتخابات الرئاسية.

الحدث الأول أكثر أهمية من الناحية العملية، فإذا فاز الديموقراطيون بالمقعدين في جورجيا، فسيتم تقسيم مجلس الشيوخ بنسبة 50-50، مع حصول نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس على التصويت الحاسم بمجرد تنصيبها.

كما أن الهيئة الانتخابية مهمة أيضًا، على الأقل من حيث الجو المسموم الذي أحاط بالسياسة الأمريكية.

ولا توجد إمكانية واقعية لإلغاء نتيجة الانتخابات، لكن ما لا يقل عن 12 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، بما في ذلك بعض أصحاب الطموحات الرئاسية مثل السيناتور جوش هاولي (وزارة الخارجية) والسناتور تيد كروز ممثل تكساس، سوف يثيرون اعتراضات على فوز بايدن، ما يمهد الطريق لساعات من النقاش المثير للانقسام.

وذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الخميس أنه من المتوقع أن يحتج ما لا يقل عن 140 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب على فوز بايدن.

وتظهر استطلاعات الرأي بالفعل أن معظم الناخبين الجمهوريين غير مستعدين لقبول إجراء الانتخابات بشكل عادل. إنهم مخطئون في الحقائق ، لكن تمردهم يمثل مشكلة لبايدن وهو يسعى لإصلاح ما يسميه "روح الأمة".

ويمكن تضخيم هذه المشكلة من خلال نقاش مرير يوم الأربعاء ، أو تغريدات تحريضية من الرئيس ترامب ، أو من خلال احتمال حدوث مشاكل في احتجاجات الشوارع التي شجعها ترامب.

وأصدرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد تسجيلًا لمكالمة هاتفية ضغط فيها ترامب على وزير خارجية جورجيا براد رافنسبيرجر لـ "إيجاد" أصوات كافية لعكس فوز بايدن في الولاية. ووصفت نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس الدعوة بأنها "إساءة استخدام جريئة للسلطة".

مجتمعة ، فإن أحداث الثلاثاء والأربعاء لديها القدرة إما على وضع رياح خلفية في ظهر بايدن عندما يتولى السلطة ، أو لتعميق التحديات التي يواجهها.

وكانت استطلاعات الرأي في جورجيا قليلة ، لكن الحكمة التقليدية هي أن الديمقراطيين يواجهون صعودًا شاقًا في جهودهم لشغل كلا المقعدين.

ودخل السناتور ديفيد بيرديو (جمهوري من ولاية جورجيا) على مسافة قصيرة من الوصول إلى نسبة 50 في المائة من الهامش اللازم لتحقيق نصر كامل على منافسه الديمقراطي جون أوسوف في نوفمبر.

وفي السباق الآخر ، حصل المرشح الديمقراطي رافائيل وارنوك على عدد كبير من الأصوات ، ولكن يرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود منافسة شرسة على دعم الحزب الجمهوري بين السناتور كيلي لوفلر (جمهوري من ولاية جورجيا) والنائب دوج كولينز (جمهوري من ولاية جورجيا).

ويتشجع الديموقراطيون بحقيقة أن بايدن هو من قاد الدولة ، ليصبح أول مرشح ديمقراطي للرئاسة يفعل ذلك منذ بيل كلينتون في عام 1992.

ويأمل الحزب الديمقراطي أيضًا أن تحفز أنصاره المخاطر الكبيرة. تم الإدلاء بأكثر من ثلاثة ملايين بطاقة اقتراع خلال التصويت المبكر ، مما أدى إلى تحطيم الأرقام القياسية السابقة.

وعامل التعقيد هو ترامب، فمن ناحية، يشعر الجمهوريون بالقلق من أن وابل الاتهامات بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في جورجيا قد يؤدي إلى خفض نسبة الإقبال يوم الثلاثاء بين مؤيديه.

ومن ناحية أخرى، تُظهر عودة الانتخابات في نوفمبر أن ترامب كان لا يحظى بشعبية خاصة في ضواحي أتلانتا. يمكن أن يستفيد بيرديو ولوفلر بشكل معقول من غياب الرئيس عن الاقتراع يوم الثلاثاء.

ويعرف الديموقراطيون أن قدرة بايدن على تأكيد مرشحيه لمجلس الوزراء ، ووضع القضاة على مقاعد البدلاء وتعزيز أجندته التشريعية ، ستساعد بشكل كبير إذا كان حزبه سيطر على مجلس النواب.

وقالت لاني ديفيس، الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية وهي أيضًا كاتبة عمود في صحيفة ذا هيل" قد يعني عدم وجود ميتش ماكونيل دورًا في عرقلة تنفيذ أي شيء".

وشدد ديفيس على أن مكونيل، بصفته زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، لديه صلاحيات واسعة لمنع التشريعات حتى من طرحها للتصويت.

وأكد ديفيس أنه إذا تغير ذلك، "فسيتم تمرير الكثير من برنامج بايدن. من المحتمل أن يكون هناك خمسة إلى عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ سيصوتون مع الديمقراطيين على الأقل في الأمور الإضافية ".

ويؤكد الديمقراطيون عبر الطيف الأيديولوجي للحزب على نقاط مماثلة في محاولة لزيادة الإقبال يوم الثلاثاء.

وألقى النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (ديمقراطي من نيويورك) مؤخرًا باللوم على ماكونيل ، ووضعه كزعيم للأغلبية في مجلس الشيوخ ، على الفشل حتى الآن في تسهيل مدفوعات إغاثة كوفيد 19 بقيمة 2000 دولار للأمريكيين.

وحتى في مجلس الشيوخ المعادل بنسبة 50-50 ، فإن فوز الديمقراطيين في أي تصويت سيعتمد على الاحتفاظ بدعم أعضاء الوسط الذين كانوا في السابق على استعداد لمخالفة خط الحزب ، مثل السناتور جو مانشين

ويمكن أن تبدو الشهادة النهائية لتصويت الهيئة الانتخابية وكأنها عرض جانبي مجرد مقارنة بالتأثير الملموس للنتائج في جورجيا.

وبعض الديمقراطيين ، مثل ديفيز ، يجادلون بأن هذا هو بالضبط كيف ينبغي أن ينظر إليه.