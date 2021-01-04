إثيوبيا تعلن إلغاء اجتماع مفاوضات سد النهضة بسبب عدم مشاركة السودان

أعلنت إثيوبيا تعذر انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن مفاوضات سد النهضة، لعدم حضور السودان.
وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان إنه تعذر عقد الاجتماع الافتراضي للوزراء بين مصر والسودان وإثيوبيا، لعدم حضور وفد الخرطوم.
وقال البيان إن وفد مصر والخبراء المعنيين في الاتحاد الإفريقي والمراقبون حضروا الاجتماع الافتراضي.
وذكر أن إثيوبيا ورغم إبلاغ تحفظها لرئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وافقت على اعتماد الوثيقة التي صاغها الخبراء المعنيون من التكتل كوثيقة للتفاوض.
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