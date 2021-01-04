السودان يتحفظ على المشاركة في مفاوضات سد النهضة ويكشف السبب

أعلن السودان تحفظه على المشاركة في الاجتماع الوزاري، بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عقد يوم الاثنين.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان إنه بناء على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد أمس الأحد، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء نفس اليوم ولم يتلق ردًا على طلبه، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وذكر البيان أنه بدلًا عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفع الخرطوم للتحفظ على المشاركة تأكيدًا لموقفه الثابت بضرورة اعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة.

وأكدت الوزارة تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي اعمالًا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية على أن يلعب الخبراء دورًا أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.

في وقت سابق، أعلن السودان تخصيص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.

وقالت وزارة الري السودانية إن وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا طلبت تخصيص الاجتماعات الثنائية لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تستأنف الاجتماعات الثلاثية يوم الأحد 10 يناير.