ولي عهد البحرين يشارك في القمة الخليجية نيابة عن الملك

يغادر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة الخليجية المرتقبة نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وذهب ولي عهد البحرين إلى السعودية لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد غدا الثلاثاء، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.
وأكدت مملكة البحرين حرصها مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أصر التعاون تعزيزًا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس.
ويرافق الأمير سلمان وفد رسمي يضم كلا من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعددًا من كبار المسؤولين.
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