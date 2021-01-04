بعد رفع نسبة تخصيب اليورانيوم.. إيران تبعث برسالة لـ جو بايدن

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة مبطنة إلى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وقال ظريف عبر تويتر: "استأنفنا التخصيب بنسبة 20٪، وفقًا لتشريع برلماننا"، وهو أكبر انتهاكات طهران للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

وأضاف ظريف: "تم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما هو متبع".

وتابع ظريف: "يتوافق إجراءنا الإصلاحي تمامًا مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي، بعد سنوات من عدم الامتثل من قبل العديد من الموقعين الآخرين في الاتفاقية" في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وكذلك عجز الثلاثي الأوروبي الموقع، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عن حماية طهران من تأثير العقوبات الأمريكية، من وجهة النظر الإيرانية.

وبعث ظريف برسالة غير مباشرة إلى إدارة بايدن لحثها على العودة للاتفاق النووي وقال: "يمكن عكس إجراءاتنا بالكامل عند الامتثال الكامل من قبل الجميع".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%.

وقال مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقرير للدول الأعضاء أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مما فعلته منذ دخول اتفاق 2015 مع القوى العالمية حيز التنفيذ.

وكتب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي على تويتر" ذكرت المديرية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن الوكالة أكدت أن أسطوانة تحتوي على 137.2 كجم من اليورانيوم (المخصب) تصل إلى 4.1٪ تم توصيلها بخط التغذية وإنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب حتى 20 ٪، وبدأت في العمل".