جانتس يعلن حاجة الجيش الإسرائيلي لشراء سرب إضافي من طراز F-35

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن تل أبيب بحاجة إلى شراء سرب آخر من الطائرات المقاتلة الأمريكية الشبح F-35.

وأضاف جانتس لموقع Ynet الإخباري "بلا شك، نحن بحاجة إلى توسيع مجموعة F-35. الآن لدينا سربان، وأعتقد أننا سنوسع ذلك، وهذا ما طلبته من الأمريكيين".

وذكر الموقع العبري، نقلًا عن مسؤولين دفاعيين، أن السربين اللذين طلبتهما إسرائيل بالفعل يتألفان من 50 طائرة.

وتابع جانتس "سأشتري سربًا آخر من طراز F-35 ثم أفحص ما يجب فعله بالميزان - الاستمرار في توسيع F-35 (المشتريات) ، الذهاب إلى طائرات F-15"

كما أعرب جانتس عن أمله في إمكانية إبرام صفقة شراء السرب الثالث من طائرات F-35 قبل تنحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير.

وتم بناء F-35 من قبل شركة الطيران العالمية لوكهيد مارتن ومقرها الولايات المتحدة، وتم نشرها من قبل عدد من الدول، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة.

وتبقى إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي اشترت الطائرات.