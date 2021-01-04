انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات التسجيل في هيئة المحاسبين السعوديين.. ورابط الهيئة المباشر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل في هيئة المحاسبين السعوديين رغبةً منهم في التسجيل بكل سهولة ويُسر، حيث توفر هذه الهيئة الكثير من الخدمات لجميع مواطنيها، واليوم سوف نتناول المزيد من التفاصيل حول هيئة المحاسبين بالمملكة تابعونا.

هيئة المحاسبين السعوديين

هي هيئة تم إنشائها من خلال مرسوم ملكي وتعمل هذه الهيئة تحت إشراف وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية رغبتا في النهوض بالمحاسبة والمراجعة بها، حيث تتألف هذه الهيئة من 100 ألف عضو وأكثر.

ما هي متطلبات التسجيل في هيئة المحاسبين بالمملكة؟

يوجد بعض المستندات والأوراق المطلوبة التي ينبغي على من يرغب في التسجيل أن يوفرها ويُرفقها أثناء عملية التسجيل، وهذه المتطلبات متمثلة فيما يلي:

يتم تقديم نسخة من الشهادة المهنية أو العلمية.

إرفاق صورة واحدة من الهوية وينبغي أن تكون سارية المفعول.

إرفاق صورة شخصية وصورة من جواز السفر.

يتم سداد 345 ريال سنوياً ودفع 575 ريال رسوم خاصة بالتحقق من صحة الشهادة.

خطوات التسجيل في هيئة المحاسبين السعوديين

يُمكن لمن يرغب في التسجيل عبر هيئة المحاسبين السعوديين اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بـ الهيئة السعودية للمحاسبين.

النقر بعد ذلك على تسجيل الدخول ثم كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة بدقة.

بعد ذلك يتم أيضاً إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال ورمز التحقق ثم تحديد الجنس.

الضغط على خانة الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم اضغط على خانة إرسال وسوف يتم التسجيل بنجاح.

رابط هيئة المحاسبين السعوديين

حددت الهيئة السعودية للمحاسبين بالمملكة العربية السعودية رابط مباشر لكي تُمكن الراغبين في التسجيل أن يقوموا بالتسجيل دون عائق، حيث يُمكنك الآن التسجيل من خلال التوجه لهيئة السعوديين المحاسبين واتباع كافة الخطوات والتعليمات لكي تتم العملية بنجاح.