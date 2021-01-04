عروض العثيم ليوم الاثنين 4يناير، تقدم أسواق العثيم أسواق عبد الله العثيم، افضل الخصومات على افضل المنتجات دائما، دائما يبحث الجميع عن الخصومات لتلبية احتياجات المنزل بأفضل الأسعار وتوفير الكثير من المال، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من وضع غير مستقر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

عروض العثيم، تتوافر في جميع الفروع على افضل المنتجات، مهرجان التخفيضات في بداية العام، التي ينتظرها الجميع وعروض مهرجان الطازج تتوافر على الخضار والفواكه الطازجة، وهناك عروض تتوافر ليوم الثلاثاء 5 يناير2021 تتوافر على الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي المنزلية.

عروض العثيم الاثنين

تتوافر عروض العثيم ليوم الاثنين4 يناير عروض بداية العام لتوفير لجميع العملاء كما توفر أسواق العثيم خدمة بطاقة اكتساب رقمية، يمكن لكل عميل جديد أن يحصل على عضوية اكتساب جديدة مع التفعيل، ويمكن لكل عميل مسجل بالفعل أن يسجل البيانات واستخدام التطبيق من خلال الرابط الخاص بتطبيق اكتساب.

عروض العثيم اليوم

كروا سون جبن رومي علبة مكونة من 5 قطع بسعر6.50 بدلا من13 ريال. تورتة كرنفال شوكلاتة كبيرة بسعر 54.95 بدلا من 69.95. حلويات شرقية مشكلة كبيرة بسعر 22.95 بدلا من 29.95. بيتي فور مشكل بسعر 14.95 بدلا من 24.95. كيك الشوكولاتة بسعر 13.95 بدلا من29.95. شوكولاة نوتيلا برطمان825جم بسعر 22.95 بدلا من 36.95. دجاج دومجمد1100جم بسعر 114.95 بدلا من 154.95. وهناك عروض على المنظفات المنزلية مثل صابون تأيد 2.5جم بعر16.95 بدلا من38.95. وهناك عروض على اللحوم مثل لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 44.95 للكيلو. لحم خروف بربرى بالعظم بسعر 35.95 لحم عجل بلدي بالعظم بسعر34.95.

عروض العثيم الأسبوعية

هناك عروض محددة من يوم 1 يناير إلى يوم5 يناير على الأجهزة المنزلية.

وهناك عروض على الخضار والفاكهة كل يوم اثنين يصبح هناك مهرجان الطازج 2 كيلو بسعر1 كيلو.

البطاطس1+1 بسعر1.95. الطماطم 1كيلو بسعر3.45 بسعر التكلفة. موزبسعر3.25 بسعر التكلفة. بصل احمر هولا ندى بسعر التكلفة 2.95 كيلو. فلفل اخضر بارد بسعر التكلفة3.95 كيلو. كيوى بسعر التكلفة كيلو بسعر7.95. عنب احمر كبير بسعر التكلفة بسعر7.95. معمول بالتمر2كيلو بسعر 1كيلو بسعر19.95.

عروض عثيم ليوم الاثنين 4يناير، وعروض على الأدوات المنزلية لفترة محددة حتى يوم 5 يناير يوم الثلاثاء.