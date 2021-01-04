رقم تكافل الراجحي المجاني للاستعلام عن خدمات تأمين الراجحي

يبحث المهتمين بأمور تأمين الراجحي عن رقم تكافل الراجحي المجاني للاستعلام عن الخدمات التأمينية التي تقدمها شركة تكافل الراجحي للعملاء، مثل خدمات التأمين الصحي وخدمات تأمين المركبات وتأمين السفر و تأمين الحوادث وغيرها، ولذلك سوف نوضح بالسطور المقبلة كل المعلومات المتعلقة عن رقم تكافل الراجحي وكيفية الوصول لخدمة العملاء للرد على جميع الاستفسارات.

تكافل الراجحي

هي خدمة تقدمها شركة تكافل التابعة لمؤسسة مصرف الراجحي، من خلالها تقدم حلولًا ميسرة لتحقيق أفضل الاحتياجات المتاحة لتأمين العملاء في المملكة، تقدم الشركة حلولًا تأمينية متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقد أتاحت الشركة عدد من الخدمات الابتكارية التي يتم عرضها بشكل استثنائي لتلبية كل الحاجات الخاصة بعملائها، تسعى الشركة دائمًا لتقديم أفضل الحلول التأمينية بأسعار منافسة هي الأفضل في المملكة.

رقم تكافل الراجحي المجاني

ولدور الشركة الهام ومسئوليتها الاجتماعية تجاه العملاء والمستفسرين ووفرت الشركة رقمًا مجانيًا 966920004414 يمكن التواصل معهم اتصالًا أو من خلال رسائل الواتساب علمًا بأن الخدمة الهاتفية مجانية تمامًا.

طرق التواصل مع شركة تأمين تكافل الراجحي

يمكن التواصل مع شركة تأمين تكافل الراجحي بعدد من الطرق ويتم الرد بشكل سريع :

التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة

انقر على أيقونة اتصل بنا

تظهر لك شاشة بها خانات الاسم والايميل ورقم الجوال وسبب الاتصال

ادخل الرمز المرئي ثم انقر على تأكيد

يتم التواصل معك في أقرب وقت من خلال خدمة العملاء

خدمات شركة تكافل

توفر شركة تكافل العديد من الخدمات التأمينية سواء للأفراد أو الشركات كالتالي:

برنامج التكافل العائلي

تأمين المنازل

تأمين عام للمنشآت

تأمين الحوادث

تأشيرة الزائر

برامج للحماية والإدخار

تأمين السفر لكل دول العالم

تأمين دول الشنجن

تأمين ضد الأخطاء الطبية

تأمين الوثيقة الموحدة

تأمين العمالة المنزلية

تأمين المركبات

تأمين واثقة للسيدات

بالنسبة للشركات تقدم البرامج التالية:

تأمين تعطل الآلات

تأمين أخطاء المقاولين

تأمين المركبات

تأمين المعدات

تأمين أخطاء النقل

تأمين المسئولية

رابط موقع تكافل الراجحي

يمكن لأي أحد الولوج إلى الموقع الرسمي لتكافل الراجحي والتسجيل الكترونيًا، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لجميع العملاء في كل أنحاء المملكة أو الاستعلام عن فائض توزيع التأمين .