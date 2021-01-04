السلالة الجديدة تنتشر بسرعة لكنها لا تزيد عدد الوفيات

بدء التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» فـي بريطانيا

■ تراجع الإصابات اليومية فـي السعودية

■ الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا

■ الإمارات تبدأ تطعيم موظفي الدوائر الحكومية بدبي

■ الأردن سيحصل على 3 ملايين جرعة لقاح

■ ارتفاع الإصابات فـي المدارس السورية

■ مصر تضبط مئات المخالفين للإجراءات

■ ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام

واشنطن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة، لكنها لا تسبب الموت بشكل كبير، وصرح فاوتشي لقناة “إيه بي سي” نيوز إن البريطانيين أبلغوا الأميركيين أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، وتابع أن السلالة الجديدة ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، وأشار إلى أن السلالة الجديدة أيضا، لا تسبب الموت بشكل كبير.

من جهته قال روبرت بستون المحرر السياسي لتلفزيون (آي.تي.في) البريطاني نقلا عن مستشار علمي للحكومة البريطانية لم يذكر اسمه إن هناك علماء قلقون لأنهم ليسواعلى ثقة كاملة من أن لقاحات كوفيد19 ستعمل بكفاءة وفاعلية في الحماية من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في جنوب إفريقيا، الى ذلك، تلقى مريض كلى في بريطانيا جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية. وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر “82 عاما” باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد. يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 85 مليونا و 579 ألفا و852 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا،سجلت وزارة الصحة السعودية 82 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا في تراجع ملحوظ لعدد الاصابات اليومية في المملكة. من جهتها، علقت الكويت الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك على خلفية انتشار سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا في بريطانيا. وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على “تويتر” أن ذلك الإجراء “مؤقت وحتى إشعار آخر”. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت هيئة الصحة بدبي استقبال المستهدفين من التطعيم بلقاح “فايزرـ بيوإنتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد . ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي إن التطعيمات تشمل فئتي المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية في الدوائر الحكومية بدبي . وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة و1501 إصابة جديدة بالفيروس.

الى ذلك، أعلن بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، أن حكومته أبرمت اتفاقا مع “فايزر” وشريكتها “بيوإنتيك” لشراء مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا. وأضاف الخصاونة في كلمة للبرلمان أن بلاده سوف تحصل على مليوني جرعة أخرى من خلال برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية. في سوريا أكدت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية هتون الطواشي، ارتفاع عدد الإصابات المثبتة بفيروس كورونا في المدارس السورية، ليبلغ 1056 حالة بين المعلمين والطلاب، و في مصر ضبطت وزارة الداخلية ما يزيد عن 170 ألف شخص لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، وبحسب موقع “اليوم السابع”، فقد نظمت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة من أجل استهداف كافة صور الخروج عن القانون، وقد أسفرت الحملات عن ضبط 173795 سائق نقل جماعي مخالفين لهذه القواعد.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 110 حالات وفاة و6073 إصابة جديدة بكورونا. في البرازيل قالت وزارة الصحة إنها سجلت 17341 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و293 وفاة.

في السياق، قالت صحيفة بيلد الألمانية دون ذكر مصدر إن الحكومة الألمانية والولايات الاتحادية وعددها 16 اتفقت على تمديد العزل العام الساري حاليا حتى 31 يناير للحد من انتشار الفيروس. على صعيد متصل، ذكر مسؤول بوزارة الصحة اليونانية إن بلاده رصدت 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لأفراد قدموا في الآونة الأخيرة من بريطانيا. كما قالت وزارة الصحة في قبرص إن الجزيرة اكتشفت 12 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أشخاص جاءوا إليها من بريطانيا في الآونة الأخيرة. من جهتها قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج إنه سيتم فرض قيود جديدة على مستوى النرويج لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا. تتضمن حظرا على تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم وعدم دعوة الضيوف إلى المنازل.

آسيويا، بدأت إندونيسيا توزيع 1.2 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة “سينوفاك بيوتك” الصينية على مقاطعاتها الـ34 وذلك لبدء حملة تطعيم وطنية خلال الشهر الجاري. بدوره قال نائب وزير الصحة الفيتنامي ترونج كووك كيونج في إحاطة رسمية عبر الإنترنت عبر صفحة الحكومة على فيسبوك إن فيتنام وقعت صفقة مع شركة أسترازينيكا البريطانية للحصول على نحو 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، يأتي ذلك بينما أعلنت نقابة الأطباء في جنوب إفريقيا إنها أقل استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 مما كانت عليه خلال الموجة الأولى.