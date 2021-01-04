الحرس الثورى الإيرانى يحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية فى مضيق هرمز

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الشركة المالكة لناقلة النفط قالت إن الحرس الثورى الإيرانى كان على اتصال بالناقلة فى المياه الدولية، وإنها لم تتسبب فى تلوث البيئة.

وقال مسؤول فى شركة "دى إم شيبينج"، المالكة لناقلة النفط التى تحمل اسم "هانكوك كيمى"، إن المنطقة البحرية التى جرى فيها الاتصال بناقلة النفط هى المياه الدولية، أن الحرس الثورى الإيرانى طلب من الناقلة الخضوع للتفتيش فى المياه الإيرانية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن السفينة التى كانت تبحر فى مياه قريبة من عمان، تتجه نحو المياه الإيرانية بناء على طلب السلطات الإيرانية، مضيفة أن وحدة "تشونجهاى" الكورية لمكافحة القرصنة تتجه نحو مكان الحادث.

وقالت الوزارة فى بيان: "توصلت وزارة الخارجية وسفارة كوريا الجنوبية فى إيران إلى أن الطاقم بخير، وتطالبان بالإفراج المبكر عن السفينة".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنها ستتعامل مع واقعة الاحتجاز بالتعاون مع وزارتى الخارجية والثروة السمكية، وقوة بحرية متعددة الجنسيات تعمل فى المياه القريبة من المنطقة.

ووفقًا لما ذكرته شركة دى إم شيبينج "، أنه يوجد على متن الناقلة 20 شخصًا، من بينهم 5 بحارة كوريين و11 من ميانمار واثنان من إندونيسيا وآخران من فيتنام، وكانت تحمل ثلاثة أنواع من المواد الكيماوية، من بينها الميثانول".