لكسب أوراق جديدة على الطاولة.. تركيا تتسلل نحو القرن الإفريقى عبر الصومال

جدة - نرمين السيد - وتحتل منطقة القرن الإفريقى مكانة بارزة فى استراتيجيات القوى المتنافسة، نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة، وتحاول تركيا التذرع بمحاربة الإرهاب والتطرف وإحقاق الديمقراطية، من أجل السيطرة على شبه الجزيرة الصومالية أو منطقة القرن الإفريقى التى تضم جيبوتى والصومال وإريتريا وإثيوبيا.

والصومال تحتل أهمية خاصة حيث تقع على رأس مضيق باب المندب من الساحل الأفريقى، وهى التى يحدها المحيط الهندى جنوبًا، والبحر الأحمر شمالًا.

والقاعدة عسكرية التركية فى الصومال التى تم تدشينها نهاية ديسمبر 2019، وما تلا ذلك من مساعى أنقرة للسيطرة على جزر أخرى فى البحر الأحمر من بينها جزيرة سواكن السودانية دليل على الأطماع التركية التى تسعى إلى بسط نفوذها إلى دول القارة الإفريقية.

وتحاول المخابرات التركية استغلال الفجوة الأمنية الناتجة عن القرار الإمريكى، بسحب القوات الأمريكية من الصومال وخروج 22 ألفا من قوات حفظ السلام الأفريقية من الصومال بنهاية 2020.

ويحاول أردوغان، استغلال إنهاء مهمة حفظ السلام الأفريقية فى الصومال "أميصوم"، فى عام 2020 لتقديم تركيا نفسها كداعم لجهود إعادة بناء قوات الجيش الصومال، فتحاول كسب أوراق لعب جديدة على الطاولة فى منطقة القرن الإفريقى الذى تتسابق عليه أطراف وقوى أجنبية وإقليمية عديدة.