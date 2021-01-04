الرئيس المكسيكي يعتزم منح أسانج اللجوء السياسي 

أعلن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور أنه سيتخذ الخطوات اللازمة لمنح اللجوء السياسي لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في المكسيك.

ورفضت محكمة لندن اليوم طلب السلطات الأمريكية تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة.

وفي جلسة استماع في المحكمة الجنائية المركزية أولد بيلي بلندن، رفضت القاضية فانيسا بارايتسر جميع حجج فريق أسانج القانوني تقريبا، لكنها قالت إنها لا تستطيع تسليمه لأن هناك خطرا حقيقيا على حياته.

وقالت: "في ظل ظروف العزلة شبه التامة.. أنا مقتنعة بأن الإجراءات (المقترحة من السلطات الأمريكية) لن تمنع السيد أسانج من إيجاد طريقة للانتحار".

وسبق أن قال المحامون الذين يمثلون الحكومة الأمريكية، إنهم سيطعنون في الحكم إذا نص على رفض تسليم أسانج، ما قد يؤدي إلى سنوات من الجدل القانوني.

واتهم المدعون الأمريكيون أسانج البالغ من العمر 49 عاما بـ17 تهمة تجسس وتهمة وإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عاما في السجن.