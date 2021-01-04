واشنطن ترفع العقوبات عن نشاطات محددة للجمعية الوطنية الفنزويلية 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن بعض أنشطة الجمعية الوطنية الفنزويلية الرابعة، و"الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو"، وبعض الأشخاص.
وذكرت الوزراة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصدر الترخيص العام 31A الذي يتيح "بعض المعاملات المتعلقة بالجمعية الوطنية الفنزويلية الرابعة، والرئيس المؤقت لفنزويلا، وبعض الأشخاص".
وأوضحت أن "الترخيص يصرح بالمعاملات والأنشطة التي تنطوي على أي مسؤول أو من ينوب عنه أو ممثل يعينه غوايدو أو يعينه للعمل نيابة عن حكومة فنزويلا، بما في ذلك المدعي العام الخاص وأي موظف من الأفراد المذكورين، وأي سفير أو ممثل آخر لدى الولايات المتحدة أو دولة ثالثة يعينه غوايدو".
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