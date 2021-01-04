النمسا تسجيل 5 إصابات بكورونا البريطاني والجنوب إفريقي المتحورين 

أعلنت الصحة النمساوية أن السلطات سجلت 5 إصابات بسلالتي كورونا المتحورتين المعلن عنهما مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.
وقال المسؤول بوكالة الصحة العامة في النمسا فرانتس أليربرجر في تصريح صحفي، إن حالات الإصابة بالسلالة البريطانية للفيروس، رصدت لدى رجل نمساوي وصل من لندن في 21 ديسمبر، وفتاة نمساوية تبلغ من العمر 12 عاما قدمت من بريطانيا في 18 ديسمبر، بالإضافة إلى طفلين شقيقين من سلوفاكيا.
أما الإصابة بالسلالة الجنوب إفريقية فهي لسيدة نمساوية في الثلاثين من عمرها عادت من عطلة في جنوب إفريقيا في السادس من ديسمبر.
وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.
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