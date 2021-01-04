كلف مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ توصية لجنة الشئون القانونية، بشأن الضوابط والشروط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات والمعنية بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن قرار الحكومة يشمل تحقيق التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال والإرهاب وأي شبهات تطالها، بحيث تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري، مع استبعاد المبرات واقتصار قبولها من الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الالكتروني.
وأوصت لجنة الشئون القانونية بمنع أخذ الجمعيات الخيرية نسبة من أموال التبرعات، كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات وغير ذلك من محاذير.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت تصدر قرارا بشأن نسبة الجمعيات الخيرية من التبرعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.