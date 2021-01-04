الكويت تصدر قرارا بشأن نسبة الجمعيات الخيرية من التبرعات

كلف مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ توصية لجنة الشئون القانونية، بشأن الضوابط والشروط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات والمعنية بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن قرار الحكومة يشمل تحقيق التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال والإرهاب وأي شبهات تطالها، بحيث تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري، مع استبعاد المبرات واقتصار قبولها من الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الالكتروني.

وأوصت لجنة الشئون القانونية بمنع أخذ الجمعيات الخيرية نسبة من أموال التبرعات، كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات وغير ذلك من محاذير.