بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.. الجبير: منحي جائزة الاعتدال لعام 2020 بالسعودية شرف كبير

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الاثنين، على منح المملكة العربية السعودية له جائزة الاعتدال لعام 2020.

وقال عادل الجبير في تغريدة على تويتر "جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ولمعهد الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز على تشريفي بمنحي جائزة الاعتدال لعام 2020. كل ما قمت وأقوم به بتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

وفي وقت سابق، أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فوز عادل الجبير بالجائزة، نظرا لجهوده المميزة والواضحة التي مثلت المملكة في المحافل الدولية.

وأكد الفيصل أن "جهود وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير وإسهاماته تقاطعت مع أحد أهم أهداف الجائزة، وهو إبراز الصورة الحقيقية والوجه الحضاري للمملكة العربية السعودية في المحافل العالمية".

ورشح أكثر من 141 جهة وشخصية لنيل جائزة الاعتدال العام 2020 في مجالات الإنسان والمجتمع والسياسة والدبلوماسية والفكر والمعرفة والعلوم والتقنية.