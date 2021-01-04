أرخص وأسهل في التخزين.. مزايا وعيوب لقاح أسترازينيكا- أكسفورد

وافقت بريطانيا على استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19، الذي طورته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا، ما يفتح أسئلة حول طبيعة اللقاح ومميزاته وآثاره الجانبية.

ومن أهم ميزات لقاح أكسفورد، قلة التكلفة حيث تبلغ قيمة الجرعة الواحدة حوالي 2.5 يورو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

علاوة على ذلك، يسهل تخزين لقاح أكسفورد ويمكن حفظه في برادات عادية، بعكس لقاحي موديرنا وفايزر، اللذين يحتاجان إلى درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر للقاح الأول و70 درجة تحت الصفر للثاني.

ويعد اللقاح الذي طورته مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد هو ثاني لقاح يحصل على ترخيص في المملكة المتحدة، بعد لقاح "فايزر-بيونتيك".

وأعلنت مخترات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي 3 مليارات جرعة من لقاحها عبر العالم في 2021.

ويعتمد اللقاح على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

- الآثار الجانبية

يعد لقاح أكسفورد، هو أول لقاح صادقت مجلة "ذي لانسيت" الطبية المرجعية على فعالية نتائجه، مؤكدة أنه "آمن".

وتعد التأثيرات الجانبية للقاح نادرة جدا في المرحلة الراهنة، وفقا لإذاعة "دويتشه فيله".

وبحسب المجلة الطبية، فمن أصل 23754 متطوعا شاركوا في التجارب، سجل شخص واحد تلقى لقاح أكسفورد تأثيرا خطيرا قد يكون مرتبطا بعملية الحقن، وأصيب ذلك الشخص بالتهاب نادر في النخاع الشوكي، ما أدى إلى وقف التجارب بشكل مؤقت في سبتمبر.

وكانت الشركة البريطانية أعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 70%، في مقابل أكثر من 90% للقاح "فايزر-بيونتيك" ولقاح موديرنا.

وعندما حصل المتطوعون على جرعتين كاملتين من اللقاح أظهرت النتائج نسبة فعالية بلغت 62 %، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 90% عندما تلقوا نصف جرعة أولا، ثم جرعة كاملة.

وطلبت بريطانيا نحو 100 مليون جرعة من شركة أسترازينيكا المصنعة لتطعيم 50 مليون شخص.

كما تتوقع الشركة أن يكون لقاحها فعالا في مواجهة سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة في بريطانيا حاليا.

ووسعت بريطانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لتشمل لقاح "فايزر" ولقاح أكسفورد أسترازينيكا، حيث تخطط الحكومة لتطعيم نحو مليوني شخص أسبوعيا.