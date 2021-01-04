توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء الكويتي إلى حكومته بشأن قضايا الفساد

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، شدد على قيام حكومته بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ومعرفة مكامن الخلل والتجاوزات والتركيز على قضايا الفساد وإنجاز المشاريع المتأخرة.

ونقلت الصحيفة نقلًا عن مصدر مسؤول قوله، إن "الخالد أكد أن أولوية الحكومة في المرحلة المقبلة هي الكشف عن أي فساد في جميع القطاعات الحكومية ومحاسبة كل مقصر ومخالف مهما كان منصبه أو اسمه، وتجفيف منابع الفساد والحد من الواسطة والمحسوبية التي تحرم الكفاءات من حقوقها".

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء الكويتي طالب كل وزير بضرورة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، واخذها بعين الاعتبار دون أي تاخير يذكر، كما أوصى جميع الوزراء بالعمل كالفريق الواحد فيما يخص الانجاز.

وختم المصدر بأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يتخذ أي قرارات تتعلق بالشأن الصحي، وأن قائمة الدول المحظورة الـ 35 مستمرة.