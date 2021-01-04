إغلاق تام في لبنان ابتداء من الخميس بسبب كورونا

قررت السلطات اللبنانية العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من يوم الخميس، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية،أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس المقبل، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت "ام تي في" أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الابقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار".

وأضافت القناة أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية اللبنانية بيانا تفصيليا يحدد فترة فتح المؤسسات وتفاصيل قرار الإغلاق.