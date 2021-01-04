الولايات المتحدة "محبطة للغاية" من الحكم البريطاني بشأن مؤسس ويكيليكس

أعربت وزارة العدل الأمريكية عن خيبة أملها بشأن حكم محكمة لندن بشأن جوليان أسانج ، مؤسس ويكيليكس، معربة في بيان اليوم، عن شعورها بخيبة أمل شديدة من القرار النهائي للمحكمة.
وقالت وزارة العدل الامريكية في بيانها "بينما نشعر بخيبة أمل شديدة في القرار النهائي للمحكمة ، يسعدنا أن الولايات المتحدة انتصرت على كل نقطة قانونية أثيرت".
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وعلى وجه الخصوص، رفضت المحكمة جميع حجج أسانج فيما يتعلق بالدوافع السياسية والجريمة السياسية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير.
وأعلنت قاضية المقاطعة فانيسا باريتسر عن قرار المحكمة بمنع التسليم المحتمل لمؤسس ويكيليكس المسجون في 4 يناير ، في تطور اعتبره أنصار أسانج أنه الأهم في إجراءات جلسة الاستماع التي استمرت عامين بشأن تسليم المجرمين.
وقالت القاضية "أنا مقتنع بأن السيد أسانج لديه العقل والتصميم للالتفاف على إجراءات منع الانتحار في الولايات المتحدة، وبعد رفض كل حجة أخرى قدمها الدفاع في القضية".
وتم اتخاذ القرار فقط بناءً على الحكم بأن ناشر ويكيليكس معرض لخطر كبير بالانتحار أو إيذاء النفس إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ورفض القاضي بشكل ملحوظ بقية الحجج التي أثارها الدفاع ضد التسليم.
ووافق القاضي على أن أسانج، المسجون الآن في سجن HM Belmarsh ، من المحتمل أن يتعرض لمستويات عالية من العزلة وكذلك للتدابير الإدارية الخاصة قبل وبعد المحاكمة في الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تؤثر بشدة على صحته العقلية.
وسيقرر الدفاع الآن ما إذا كانوا سيطلقون طلب الكفالة دون تأخير ، حيث يُعتقد أن خيار الكفالة متاح الآن لأسانج ، أو ما إذا كانوا يرغبون في الاستعداد بشكل أكثر دقة.
ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستسعى لاستئناف القرار. على النيابة أن تطلب الإذن بالطعن في الحكم أمام المحكمة العليا خلال سبعة أيام من تاريخ حكم القاضية بارايتسر.
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