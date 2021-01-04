شاهد .. الجيش الليبي يفرض الأمن في سبها بعد طرد ميليشيات الإخوان

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، رصد تحركات لعناصر تخريبية تابعة لما يعرف بالمجلس الرئاسي في مدينة سبها الليبية.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن تلك الميليشيات تتلقى أوامرها من المخابرات التركية التي تقود عمليات دعم جماعة الاخوان المسلمين والعصابات التكفيرية في ليبيا.
وأضاف: "وبعد استيفاء المعلومات تأكد أن هذه العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الامن والاستقرار في الجنوب الليبي وخاصة مدينة سبها وتقوم بتجنيد مرتزقة اجانب".
وتابع: "أكد آمر منطقة سبها العسكرية قيام وحدات من المنطقة بالتصدي لهذه الشراذم وفلول التطرف والجريمة وسيطرت على مقرها بأحد النوادي الرياضية بالمدينة".
وأرفق المسماري مقطع فيديو مع البيان، يبين عملية تأمين مدينة سبها من قبل المنطقة العسكرية سبها التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
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