موعد صرف الرواتب في السعودية 1442-2021 لشهر جمادي الأولي

نظّمت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، موعد صرف الرواتب في السعودية 1442-2021 م، خِدمة للمواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، في جميع مناطق البلاد، حيث ينتظرون هذا التوقيت من كل شهر ميلادي أو هجري، للحصول على الراتب الذي يستفيدون منه في دفع إيجار السكن أو شراء المستلزمات الأساسية للبيع، أو دفع مصروفات أبنائهم في المدارس والجامعات، وغيرها الكثير من الأمور الحياتية الأخرى.

يذكر أن كانت مواعيد صرف المرتبات سابقاً يتم تحديدها تبعاً للشهور الهجرية وليست للشهور الميلادية، واستمر ذلك إلى أن تم تغيير مواعيد الإيداع للمرتبات وأصبحت تُصرف وفق التقويم الشمسي، مما أثار ذلك غضب المواطنين إلى أن جاءت الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين مراعاة للمواطنين السعوديين، وفيما يلي نتعرف معاً على موعد إيداع الرواتب في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف الرواتب في السعودية 1442-2021

موعد صرف الرواتب في السعودية 1442-2021، للراغبين في معرفة الأوقات المحددة لنزول المرتبات الشهرية، وذلك في الأشهر المُتبقية من العام الهجري وما يقابله في التاريخ الميلادي، إذ تأتي موعد صرف الرواتب على النحو الآتي:

مرتب شهر جمادى الأولى، يكون في يوم الأربعاء 14-6-1442هـ، الموافق 2021-1-27م، ومتبقي عليه 22 يومًا. يأتي بعد ذلك، شهر جمادى الآخرة، يوم الأحد 16-7-1442هـ، الموافق 2021-2-28م، ومتبقي عليه 54 يومًا. مرتب شهر رجب الذي ينزل في يوم الأحد 15-8-1442هـ، الموافق 2021-03-28م، ومتبقي عليه 82 يومًا. يلي ذلك مرتب شهر شعبان، يوم الثلاثاء 15-9-1442هـ، الموافق 2021-04-27م، والمتبقي عليه 112 يومًا. يأتي مرتب شهر رمضان، وذلك في يوم الخميس 15-10-1442هـ، الموافق 2021-05-27م، والمتبقي عليه 142 يومًا. راتب شهر شوال، أيضًا، يوم في يوم الأحد 17-11-1442هـ، الموافق 2021-06-27م، والمتبقي عليه 173 يومًا. راتب شهر ذو القعدة يأتي في يوم الثلاثاء 17-12-1442هـ، الموافق 2021-07-27م، المتبقي عليه 203 أيام.

خطوات الاستفسار عن مرتبات المتقاعدين أون لاين

فيما يُمكن بكل سهولة، الاستفسار عن مرتبات المتقاعدين أون لاين عبر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات الآتية: