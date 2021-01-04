كشف حساب بنك الراجحي مع التفعيل بالخطوات وطريقة إلغاء الحساب

كشف حساب بنك الراجحي مع التفعيل ، من أكثر الإجراءات التي يبحث عنها المستفيدون من عملاء الراجحي، وهو كشف مهم للغاية بالنسبة للعميل، حيث يقدم له ما تم إجراؤه من معاملات مالية بالعميل، عن طريق الحساب الشخصي في بنك الراجحي، خاصة خلال الفترات السابقة للحساب، ولهذا يعد كشف حساب بنك الراجحي، ملخصًا لكافة المعاملات المالية التي أجريت سابقًا، وقد تكون سنة أو 6 أهشر أو أقل.

يمكًن كشف الراجحي لمدة سنتين أو أقل، من تقديم كشف حساب بنكي للعميل مختوم من البنك، وذلك بعد قيام العميل تقديم طلب كشف حساب بنكي، من خلال استعلامات تحويلات الراجحي، للتعرف على طريقة سير الأحوال المالية.

يتعلق كشف حساب الراجحي، بأعمال المستفيد المصرفية، مثل عمليات السحب والإيداع، والتي يتم ذكر متى وأين تمت، وبها يكون المستفيد على دراية كاملة، بما يتم من معاملات بنكية في حساب الراجحي.

يرتبط كشف حساب الراجحي، ببداية ناريخ أول معاملة مالية تمت في حساب المستفيد، وتقدم خدمة كشف الحساب البنكي من خلال البنوك كافة، مع اختلاف الفترات من بنك لآخر، فمنها بنوك تقدم كشف الحساب شهريًا وأخرى سنويًا، شاملًا الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الراجحي، وكأنك تتبع نفس خطوات فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين، عن طريق الموقع الإلكتروني. اختر أيقونة خدمة مباشر أفراد من بنك الراجحي. قم بتسجيل اسمك وكلمة المرور الخاصة بك. ادخل إلى حسابك الشخصي، ثم اختر كشف الحساب. من خلال كشف الحساب، يمكنك اختيار مدة الكشف. اضغط استعلام كشف الحساب من بنك الراجحي. هكذا يتم فتح كشف حساب الراجحي، ويتم تفعيله أيضًا بشكل مباشر، فيظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بحسابك.

يمكنك الاستعلام عن كشف الحساب البنكي، عبر التطبيق الرسمي لبنك الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق بنك الراجحي. أدخل رمز التحقق الذي يظهر في نافذة أمامك. قم بتسجيل بيانات الدخول إلى حسابك. قم بالدخول إلى البطاقات. اختر آخر عمليات من البطاقات. سوف تظهر أمامك العمليات الأخيرة، التي أجريت عبر حسابك البنكي. يمكنك التطبيق من تحديد فترة البحث، كآخر 3 أشهر على سبيل المثال، وةيظهر لك إجراءات التحويل والسحب والإيداع، مع تواريخ إجراء تلك العمليات.

رسوم الحصول على كشف حساب بنك الراجحي سنة، عبر فروع البنك، هي 26.25 ريال سعودي.

رسوم الحصول على كشف حساب بنك الراجحي، من سنة إلى أقل من 5 سنوات، عبر فروع البنك، هي 31.50 ريال سعودي.

رسوم الحصول على كشف حساب بنك الراجحي، لأكثر من خمسة أعوام، عبر فروع البنك، هي 52.50 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمرك أكثر من 18 سنة.

يجب أن تسجل بياناتك من خلال موقع بنك الراجحي الإلكتروني عبر الإنترنت، وتأكد أنك سجلتها بشكل صحيح.

يجب أن تكون أثناء فتح الحساب، مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعوةدية، ولست مقيمًا بالخارج وقت فتح الحساب، أي أثناء التقدم بطلبك لبنك الراجحي.

سوف تكون كافة بياناتك في أمان وسرية، ولهذا قم بتسجيل بياناتك دون قلق من تسريبها أو سرقتها في أي وقت.

قبل الذهاب إلى أحد فروع بنك الراجحي، لتفعيل بيانات الحساب الجاري، تأكد من صحة البيانات أولًا.