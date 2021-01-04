الهلال السعودي يقترب من ضم “صفقة مدوية” خلال ميركاتو يناير

قالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية بأن نادي الهلال السعودي قد أصبح قريب للغاية من الحصول على توقيع “صفقة مدوية” خلال الساعات القادمة وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق للمنافسة على كل الألقاب والبطولات خلال الموسم الكروي الحالي والذي يحاول فيه الهلال استعادة لقبه القاري وكذلك محاولة تحقيق البطولات المحلية رفقة فريق يضم كوكبة من النجوم والأسماء اللامعة سواء كانوا من اللاعبين المحليين أو اللاعبين المحترفين والقادمين من الخارج.

الهلال السعودي يقترب من ضم دييجو كوستا

قالت الصحف البرتغالية، بأن نادي الهلال السعودي قد أصبح قريب للغاية من الحصول على خدمات اللاعب الدولي الإسباني، دييجو كوستا، والذي فسخ تعاقده مع ناديه السابق أتليتكو مدريد مطلع الأسبوع الماضي، ليصبح اللاعب حرًا للانتقال إلى صفوف أي فريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة “ريكورد” البرتغالية قد أكدت بأن الهلال يستعد الآن لتقديم عرض مالي كبير إلى اللاعب، ومن المتوقع بأن تصل قيمة هذا العرض إلى نحو 18 مليون يورو لمدة عامين ونصف، أي بأن اللاعب قد يصل على قرابة الـ 7 مليون يورو في الموسم الواحد مع نادي الهلال السعودي.

الصراع يشتد للحصول على خدمات كوستا في ميركاتو يناير

كشفت الصحف العالمية خلال الساعات الماضية عن وجود نية لدى أكثر من نادي في الدوري الصيني وكذلك في الدوري الأمريكي للحصول على خدمات مهاجم أتليتكو مدريد السابق دييجو كوستا، وهذا بجانب رغبة الهلال السعودي في الحصول على توقيع اللاعب ليكون بمثابة “الصفقة السوبر” للزعيم السعودي في هذا الميركاتو.

ويذكر بأن دييجو كوستا كان قد شارك مع فريقه إتليتكو مدريد في نحو 43 مباراة فقط منذ عودته لصفوف الفريق قادمًا من تشيلسي، وخلال هذه الفترة قد نجح اللاعب في تسجيل 12 هدف وتوج مع الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في عام 2018.

وكان كوستا قد شارك رفقة اتليتكو مدريد في تحقيق أكبر إنجازاته خلال العقد الحالي، وذلك بعدما حصد الفريق لقب بطولة الدوري الإسباني من أمام ريال مدريد وبرشلونة، وهذا في موسم 2013-2014، وكان كوستا وقتها هو هداف الفريق وسجل 37 هدف مع الفريق في كل المسابقات خلال هذا الموسم.