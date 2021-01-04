شروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور .. «التعليم» تُصدر تعميم عاجل لجميع الإدارات

شروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، أصدرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، الشروط الجديدة لعملية تسجيل الطلاب الجدد في الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، الذي يبدأ يوم الأحد الموافق 21 /1/1443 هـ، الموافق 29/8/2021. حيث خاطبت الوزارة، المدارس الابتدائية، الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، بتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور ومساعدة أولياء الأمور في عملية التسجيل وإزالة جميع العقبات.

شروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

وزارة التعليم السعودية حددت شروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور 1442هـ، وكانت على النجو التالي:

يعتبر أول شروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، أن يكون الطالب أكمل ست سنوات في موعد بدء العام الدراسي ١٤٤٢هـ، أو أقل بـ 90 يومًا فقط، غير ذلك لا يستطيع الطالب عملية الحجز. كما أتاحت الوزارة قبول تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يومًا كحد أعلى (من كان تاريخ ميلاده خلال الفترة من: 24/4/1437 هـ، الموافق 3/2/2016 م، إلى 25/7/1437 هـ، الموافق 2/5/2016 م). لابد وأن تكون روضة الأطفال التى التجق بها الطالب، حكومية أو أهلية، لا غير ذلك، أى من الروضات التابعة رسميًا لوزارة التعليم أو روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية المطبقه للبرامج الدولية المرخصة من وزارة التعليم. بالنسبة للطلاب المستجدين من الروضات التى تتواجد خارج المملكة، سمحت لهم الوزارة بـ تسجيل طلاب الصف الأول 1442 بشرط اتقان المهارات النمائية وتوصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي وأن يصادق على الوثائق الملحق الثقافي السعودي أو السفارة السعودية في بلد الدراسة.

أشارت وزارة العليم أن هذه ضوابط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، التي حددتها تطبق على السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، كما طالبت الوزارة الإدارات التعليمية بالتأكيد على أن جميع الروضات تمت إضافتها في نظام نور.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور