عاجل الأحوال المدنية تعلن عن إطلاق الهوية الرقمية الإلكترونية عبر أبشر أفراد

أعلنت الأحوال المدنية عن إطلاق الهوية الرقمية وهي نسخة عن بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين السعوديين، يتم الحصول عليها عن طريق منصة ابشر أفراد ، وقد أطلقت عليها هيئة الأحوال المدنية اسم الهوية الرقمية، وجاء ذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي يمثلها مركز المعلومات الوطني السعودي، وقد أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأحوال المدنية بالسعودية الأستاذ محمد الجاسر، أن الهوية الإلكترونية الرقمية ستكون مهمة جدا بالنسبة لكل المواطنين السعوديين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

تصريحات محمد الجاسر المتحدث الرسمي حول إطلاق الهوية الرقمية

هذا وقد أضاف الجاسر أن بطاقة الهوية الرقمية ستكون مساعدة للمواطن السعودي في عملية التحقق في حال تعرض للسؤال من الأمن، من خلال استعراض بيانات الهوية منصة ابشر في حال نسيانه الهوية الشخصية في مكان ما، كما يمكن أن يتم فتح منصة ابشر أفراد والقيام بإظهار الهوية من خلال رمز الاستجابة السريعة المعروف باسم “كيو آر كوود”، تجدر الإشارة إلى أن الهوية الرقمية يمكن طباعتها والاحتفاظ بها داخل الهاتف في حال أردتم إظهارها بشكل مباشر عند التعرض للسؤال من قبل الجهات المعنية.

نبذه سريعة عن خدمات وزارة الداخلية للأحوال المدنية بخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين

قدمت الأحوال المدنية العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية بوابة أبشر ، حيث أتاحت إمكانية حجز مواعيد من خلالها وكذلك تحديث البيانات الشخصية وغيرها الكثير من الخدمات، وكان آخرها هو إطلاق النسخة الرسمية من الهوية الرقمية الأحوال المدنية عبر أبشر أفراد، لتكون بذلك وبحسب الجاسر نقطة تحول فارقة في تطوير العمليات الإلكترونية للمعاملات الحكومية للأفراد مع قطاعات وزارة الداخلية وكل ما يخصها في المملكة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الهوية يمكن بعد طباعتها استخراجها من الهاتف الشخصي بدون الاتصال بالانترنت وبدون وجود الهوية الشخصية الملموسة.