الجيش الليبى يعلن رصد عناصر تخريبية تتلقى أوامرها من مخابرات تركيا

جدة - نرمين السيد - تواصل أنقرة تدخلاتها فى ليبيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة، حيث أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الاثنين، أن منطقة سبها العسكرية ترصد تحركات لعناصر "تخريبية" تابعة للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وتتلقى أوامرها من المخابرات التركية.





وقال بحسب "العربية"، إن العناصر تلقت أموالا من طرابلس لزعزعة الأمن والاستقرار فى الجنوب الليبى، خاصة مدينة سبها، وتقوم بتجنيد "مرتزقة" أجانب. كما أشار إلى أن آمر منطقة سبها العسكرية أكد قيام وحدات من المنطقة بالتصدى لتلك العناصر. وفى وقت سابق، أعلن الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى، رصد تحشيد كبير للميليشيات وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب فى منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة. وقال إن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية فى سرت والجفرة والشرق بالكامل. وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار. وكشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضى الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10.750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، فى حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا 10.000.

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