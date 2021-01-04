استنفار الحرس الوطنى فى واشنطن قبل مظاهرة مؤيدة لترامب

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الصادرة يوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم"، فقد تم استنفار القوات فى العاصمة الأمريكية قبل حوالى 48 ساعة من الاحتجاج، المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 6 يناير، وهو اليوم الذى سيصوت فيه الكونجرس للتصديق على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالانتخابات الرئاسية للعام 2020.

ومن المقرر أن يتجمع مؤيدو ترامب فى الحديقة الرئاسية المواجهة للبيت الأبيض، وأطلقت حملة ترامب على المسيرة عنوان "مسيرة إنقاذ أمريكا".