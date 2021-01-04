جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الصادرة يوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم"، فقد تم استنفار القوات فى العاصمة الأمريكية قبل حوالى 48 ساعة من الاحتجاج، المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 6 يناير، وهو اليوم الذى سيصوت فيه الكونجرس للتصديق على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالانتخابات الرئاسية للعام 2020.
ومن المقرر أن يتجمع مؤيدو ترامب فى الحديقة الرئاسية المواجهة للبيت الأبيض، وأطلقت حملة ترامب على المسيرة عنوان "مسيرة إنقاذ أمريكا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استنفار الحرس الوطنى فى واشنطن قبل مظاهرة مؤيدة لترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.