فرنسا تعلن تطعيم ”بضعة آلاف” شخص اليوم 

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إنه سيتم تطعيم "بضعة آلاف" من المواطنين في البلاد اليوم الاثنين، مقابل ما يزيد قليلا عن 500 شخص في الأسبوع الماضي.

وأضاف فيران بعد زيارة أحد مستشفيات باريس: "اليوم سنقدم آلاف اللقاحات في جميع أنحاء البلاد".

ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين اجتماعا حكوميا في قصر الإليزيه لمتابعة ظروف تنفيذ حملة التطعيم في البلاد.