إيطاليا تسجل 348 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الاثنين عن تسجيل 348 وفاة و10800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض عن 14245 إصابة سجلت أمس الأحد.
إيطاليا.. 348 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكوروناإيطاليا تتخطى عتبة الـ75 ألف وفاة بكورونا
وذكرت الوزارة أن انخفاض عدد الإصابات يعود إلى انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي بلغ عددها 77993 فحصا مقابل 102974 فحصا في السابق.
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