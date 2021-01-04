بعد الفضيحة المدوية.. ترامب يقاضي مسئولي جورجيا المتورطين بتسجيل المقطع المسرب

كشف رئيس الحزب الجمهوري في جورجيا ديفيد شيفر، أن مقطع الصوت المسرب الفاضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطلب من وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر "العثور على أصوات"، الذي يُزعم أنه سُرق من الرئيس خلال انتخابات نوفمبر، تم تسجيله بشكل غير قانوني.

وأوضح أن المكالمة الهاتفية عبر الإنترنت، التي سمعها محامو الرئيس والمسئولون الإداريون، أجريت شريطة أن تظل سرية - وهو أمر يزعم أن رافنسبرجر انتهكه.

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وأثار التسجيل سلسلة من الاتهامات بإساءة استخدام السلطة ضد دونالد ترامب، حيث ذهب البعض في الكونجرس إلى حد اقتراح تقديم مواد عزل جديدة ضد الرئيس المنتهية ولايته.

وأوضح شيفر أن وزير خارجية جورجيا يواجه الآن قضيتين، على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية، رفعهما ترامب بشأن التسجيل المسرب.

وقال إنه تم تحذير رافنسبرجر مسبقًا من مثل هذه العواقب في جزء من المحادثة مقطوع مما وصفه شيفر بأنه تسجيل "تم تحريره بشدة" نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وتدعي الصحيفة أنها أصدرت الصوت بالكامل دون تعديلات ، ومع ذلك ، يصر رئيس الحزب الجمهوري في جورجيا على أنه ليس صحيحًا وأشار إلى أنه حتى نص المحادثة الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست يشير إلى ذلك "بوضوح".

أبرزت المحادثة المسربة ترمب كرر اتهاماته بتزوير الناخبين باعتباره المسؤول عن خسارته في انتخابات نوفمبر ، وجادل بأنه حصل على عشرات الآلاف من الأصوات في جورجيا.

وانتقد ترامب، رافنسبيرجر على الأرجح بمقاومته لمحاولات التحقيق في الاحتيال وطلب منه "العثور" على أكثر من 11000 صوت ، يُزعم أنها "سُرقت" منه وبالتالي تغيير نتيجة الانتخابات في جورجيا.

أثار إصدار التسجيل الصوتي موجة من الانتقادات ضد ترامب ، حيث اتهمه الديمقراطيون بإساءة استخدام سلطاته لـ "الضغط" على وزير خارجية جورجيا لإلغاء الانتخابات.

واقترح البعض في الكونجرس ، مثل الديموقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ، أن تعليقات ترامب يمكن اعتبارها جريمة تستوجب عزله ، بحجة أنه يجب تقديم المواد ضده إلى الكونجرس "بسرعة"

ولم يعلق ترامب بعد على الاتهامات أو إطلاق التسريب الصوتي.