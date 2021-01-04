وفاة ممرضة بشكل مفاجئ بعد يومين من تلقيها لقاح فايزر في البرتغال

توفيت عاملة طبية في البرتغال بشكل مفاجئ، بعد يومين من تلقيها لقاح "فايزر-بيونتيك"، حسبما أعلنت عائلتها.

وذكرت صحيفة "يورو ويكلي" الإسبانية، أن سونيا أسيفودو البالغة 41 عاما، وتعمل في المعهد البرتغالي لطب الأورام في بورتو، توفيت ليلة رأس السنة بعد 48 ساعة على تلقيها اللقاح.

وقال والد الضحية، إن ابنته كانت بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي، ولا تعاني من أي مشاكل طبية.

وأوضح أنها تلقت جرعة لقاح فايزر المضاد فيروس كورونا "كوفيد-19" ولم يظهر عليها أي آثار جانبية.

وطالبت عائلة الممرضة البرتغالية بالكشف عن سبب وفاة ابنتهم، بحسب الصحيفة.

من جانبها، تقول السلطات البرتغالية إنه لا يوجد دليل مباشر على أن التطعيم هو سبب الوفاة المفاجئة، وإنهم ينتظرون نتائج تشريح الجثة، معلنة استمرار التحقيق في الواقعة.