توفيت عاملة طبية في البرتغال بشكل مفاجئ، بعد يومين من تلقيها لقاح "فايزر-بيونتيك"، حسبما أعلنت عائلتها.
وذكرت صحيفة "يورو ويكلي" الإسبانية، أن سونيا أسيفودو البالغة 41 عاما، وتعمل في المعهد البرتغالي لطب الأورام في بورتو، توفيت ليلة رأس السنة بعد 48 ساعة على تلقيها اللقاح.
وقال والد الضحية، إن ابنته كانت بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي، ولا تعاني من أي مشاكل طبية.
وأوضح أنها تلقت جرعة لقاح فايزر المضاد فيروس كورونا "كوفيد-19" ولم يظهر عليها أي آثار جانبية.
وطالبت عائلة الممرضة البرتغالية بالكشف عن سبب وفاة ابنتهم، بحسب الصحيفة.
من جانبها، تقول السلطات البرتغالية إنه لا يوجد دليل مباشر على أن التطعيم هو سبب الوفاة المفاجئة، وإنهم ينتظرون نتائج تشريح الجثة، معلنة استمرار التحقيق في الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة ممرضة بشكل مفاجئ بعد يومين من تلقيها لقاح فايزر في البرتغال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.