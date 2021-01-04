ترامب يصف بعض أعضاء حزبه بـ "الضعفاء وجالبي العار"

هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعض من أعضاء حزبه الجمهوري ووصفهم بـ "كتلة الاستسلام" بسبب موقفهم من خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": إن كتلة الاستسلام داخل الحزب الجمهوري ستلحق العار بنا لأنهم ضعفاء ومستعدون للتصديق بأرقام الانتخابات الرئاسية المزورة".

وتساءل ترامب": "كيف يمكن المصادقة على نتائج انتخابات تكون الأرقام التي يتم اعتمادها خاطئة بشكل يمكن التحقق منه".

واعتبر أن "الجمهوريين لديهم إيجابيات وسلبيات.. لكن هناك شيئا واحدا مؤكدا وهو أنهم لا ينسون أبدا".