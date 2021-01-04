المكسيك تعرض اللجوء السياسي على جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

عرضت المكسيك، اليوم الإثنين، اللجوء السياسي على مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وقال الرئيس المكسيكي "لوبيز أوبرادور"، إنه سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتقدم بطلب لحكومة بريطانيا بشأن إمكانية الإفراج عن جوليان أسانج، وعرض المكسيك عليه اللجوء السياسي، وفقا لصحيفة "يورو ويكلي" الإسبانية.

جاء ذلك بعدما رفض القضاء البريطاني تسليم أسانج مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتهمه بالتجسس لنشر مئات آلاف الوثائق السرية عبر موقعه الإلكتروني.

وقالت القاضية فانيسا بارايتسر، إنها قلقة من القيود المشددة والظروف التي تشبه العزلة الكاملة التي من المرجح أن يواجهها أسانج في أمريكا، موضحة أن تسليمه قد كيون تصرفا "قمعيا".

بدورها، أعربت وزارة العدل الأمريكية عن خيبة أملها بشأن قرار القضاء البريطاني، عدم تسليم أسانج.