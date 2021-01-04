البرهان يشكر الرئيس السيسي ويشيد بدور مصر في دعم السودان

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الإثنين، استقبال رئيسه الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس جهاز المخابرات المصري، اللواء عباس كامل.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اللواء كامل، بحضور الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة السوداني.

وقال المجلس في بيان إن الطرفين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين الشقيقين لتطوير العلاقات بينها وتعزيز التعاون المشترك.

وثمن البرهان خلال لقاء مدير جهاز المخابرات المصري، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن عميق تقديره وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته وللشعب المصري.

وقدم الوفد التهنئة لرئيس مجلس السيادة بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأعياد الاستقلال المجيد، معربًا عن استعداد مصر الكامل لمساعدة السودان لعبور المرحلة الانتقالية.

ويأتي ذلك بعدما التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بمكتبه برئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الذي وصل البلاد الاثنين.

وناقش اللقاء، وفق صحيفة "السوداني" مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين وحضره كل من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.