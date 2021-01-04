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محمد سياف - ابو ظبي - برنامج حساب المواطن من بين البرامج التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لتقديم الدعم للمواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومع اقتراب صرف الدفعة 38 من حساب المواطن في اليوم العاشر من شهر يناير، قام برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالرد على استفسارات بشأن تحديث بيانات المستفيدين من أهلية الدعم، فيما يلي نلقي الضوء على شروط الأهلية في حساب المواطن وتحديث البيانات 1442.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، فيما عدا ابن وابنة المواطن والزوج والزوجة الغير سعودية، وحاملي بطاقات التنقل.

ألا يقيم المواطن السعودي في خارج المملكة لمدة تزيد عن 90 يوم.

ألا يتواجد المستفيد في أيًا من السجون أو دور الإيواء الحكومية.

أن تتوافق البيانات مع بيانات الجهات.

تحديث البيانات حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يجب على المواطن المستفيد أن يتأكد من تحديث بياناته في برنامج حساب المواطن، ما إن طرأ أي تغيير بها.

هذا وقد قام البرنامج بالرد على أحد المستفيدين في استفسار عن تحديث بيانات جديد بالنسبة للمستفيدين، حيث رد البرنامج عبر خدمة المستفيدين في الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأشار إلى ما يلي:

موعد صرف الدفعة 38 حساب المواطن

أما بالنسبة لموعد صرف برنامج حساب المواطن في الدورة 38 عن شهر يناير الجاري، يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي كما جرت العادة، فمن المقرر أن يتم صرف الدفعة 38 المقبلة في يوم الأحد الموافق 10 من يناير باعتباره اليوم الرسمي للصرف ما إن لم يتوافق مع أيام الجمعة والسبت، حيث يتم صرف حساب المواطن في يوم الخميس الموافق 9 من الشهر أو يوم الأحد الموافق 11 من الشهر في تلك الحالات الاستثنائية من ايام الاجازات الأسبوعية.